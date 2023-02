Stand: 12.02.2023 09:46 Uhr Schröder führt Lakers zum Sieg bei den Golden State Warriors

Dennis Schröder hat sich beim 109:103-Erfolg seiner Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Golden State Warriors als bester Werfer seines Teams ausgezeichnet. Der Basketball-Nationalspieler aus Braunschweig kam auf 26 Punkte und trug damit maßgeblich zum ersten Erfolg der Lakers nach zuletzt drei Niederlagen bei. Erneut nicht auf dem Parkett stand Schröders Mannschaftskollege und Superstar LeBron James, der an einer Verletzung am linken Knöchel laboriert. | 12.02.2023 09:45