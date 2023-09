Stand: 30.09.2023 10:46 Uhr Schröder freut sich auf die Herausforderung Toronto

Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder freut sich auf die Herausforderung bei seinem neuen NBA-Club Toronto Raptors. "Es ist ein neues Team, eine neue Situation für mich. Ich kenne die Trainer schon aus meiner Zeit in Oklahoma", sagte Schröder am Freitagabend in der Halbzeitpause des Bundesligaspiels seiner Basketball Löwen Braunschweig gegen die EWE Baskets Oldenburg (91:86). Der 30-Jährige ist Besitzer des Clubs aus seiner Heimatstadt. Schröder hatte zuletzt bei den Los Angeles Lakers gespielt, im Sommer unterschrieb er einen Zweijahresvertrag in Toronto. | 30.09.2023 10:46