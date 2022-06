Stand: 30.06.2022 19:57 Uhr Schröder feiert erfolgreiches Comeback im Basketball-Nationalteam

Beim Comeback des Braunschweiger NBA-Stars Dennis Schröder (Houston Rockets) haben die deutschen Basketballer in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2023 die zweite Gruppenphase erreicht. Das 88:57 (33:21) gegen Gastgeber Estland in Tallinn war für die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert der vierte Sieg in Serie. Sie sicherte damit Platz eins. Schröder, der seit der enttäuschenden WM 2019 in China nicht mehr für die Nationalmannschaft aufgelaufen war, kam auf 14 Punkte und neun Assists. | 30.06.2022 19:57