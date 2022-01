Stand: 09.01.2022 09:55 Uhr Schröder bleibt bei Celtics-Sieg gegen Knicks blass

Die Boston Celtics um den deutschen Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder haben in der nordamerikanischen Profiliga NBA einen deutlichen Erfolg gegen die New York Knicks gefeiert. Zwei Tage nach einer dramatischen Niederlage mit der Schlusssirene bei den Knicks gewannen die Celtics nun in Boston klar mit 99:75. Der Braunschweiger Schröder blieb mit sechs Zählern und drei Assists relativ blass. | 09.01.2021 09:54