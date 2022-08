Stand: 16.08.2022 21:45 Uhr Schröder Kapitän des deutschen Basketball-Nationalteams

Nach der Ausbootung von Robin Benzing wird NBA-Profi Dennis Schröder die deutschen Basketballer als neuer Kapitän zur Heim-Europameisterschaft führen. Stellvertreter des 28 Jahre alten gebürtigen Braunschweigers werde Center Johannes Voigtmann, teilte der Deutsche Basketball Bund am Dienstagabend mit. Bundestrainer Gordon Herbert habe das Duo zu Beginn des ersten Trainings vor dem Supercup in Hamburg am Freitag und Sonnabend für die Führungsrollen bestimmt. | 16.08.2022 21:45