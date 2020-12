Stand: 08.12.2020 09:19 Uhr Schröder: "Kann Lakers mit meiner Geschwindigkeit helfen"

Dennis Schröder will sich bei den Los Angeles Lakers wann immer möglich in den Dienst der Mannschaft stellen. "Ich versuche, meinen Teamkollegen zu helfen. Was immer nötig ist (...). Auch auf der Bank sitzen", sagte der 27 Jahre alte Basketball-Nationalspieler, der gerade aus Oklahoma City gekommen ist. Seine Stärken sieht der Braunschweiger, wenn der Champions "das Feld hoch und runter marschiert. Die Lakers haben das letztes Jahr schon gut gemacht, aber ich denke, mit meiner Geschwindigkeit kann ich da helfen". | 08.12.2020 09:19