Stand: 10.11.2022 10:19 Uhr Tennis: Zverev führt deutsches Team beim United Cup an

Angeführt von Olympiasieger Alexander Zverev (Hamburg) werden Deutschlands Tennisprofis rund um den Jahreswechsel am neu geschaffenen United Cup in Australien teilnehmen. Bei dem Teamwettbewerb vom 29. Dezember bis zum 8. Januar spielen Damen und Herren gemeinsam in einer Mannschaft. Deutschland trifft in Sydney auf die USA, Spanien, Gastgeber Australien, Tschechien und Großbritannien. Neben insgesamt 15 Millionen Euro Preisgeld werden auch Weltranglistenpunkte vergeben.