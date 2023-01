Stand: 19.01.2023 12:09 Uhr Schneefälle gefährden Drittligaspiel BVB II - VfL Osnabrück

Ob das für Sonnabend (14 Uhr) angesetzte Drittliga-Fußballspiel zwischen Borussia Dortmund II und dem VfL Osnabrück wie geplant stattfinden kann, ist nach Informationen von "liga3-online.de" ungewiss. Die Partie ist wegen Umbauarbeiten im Stadion Rote Erde nach Wuppertal verlegt worden - dort hat es jedoch geschneit, und auch am Freitag sind Schneefälle angekündigt. Das Stadion am Zoo verfügt über keine Rasenheizung, zudem sind die Gästetribünen nicht überdacht. Am Freitagvormittag soll bei einer Platzbegehung entschieden werden, ob gespielt werden kann. | 19.01.2023 12:08