Schmidt und Berger treffen bei Werder Bremens Testspiel-Sieg

Werder Bremen ist mit einem Sieg in die Vorbereitungen auf die restliche Saison in der Fußball-Bundesliga gestartet. Die Hanseaten setzten sich in ihrem Trainingslager in Spanien in einem Testspiel beim Drittligisten Real Murcia mit 2:0 (2:0) durch. Die Bremer Treffer erzielten Niklas Schmidt (elfte Minute) und Tom Berger (26.). WM-Teilnehmer Niclas Füllkrug kam in den ersten 45 Minuten zum Einsatz. Am Sonntag (15.30 Uhr) treffen die Norddeutschen an gleicher Stelle auf den FC St. Gallen. | 04.01.2022 14:35