Stand: 07.03.2021 13:20 Uhr Schmadtke rechnet mit Verbleib von Glasner in Wolfsburg

Sport-Geschäftsführer Jörg Schmadtke rechnet mit einem Verbleib seines Trainer Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg. "Ich gehe natürlich davon aus, dass wir mit Oliver auch in die nächste Saison gehen", sagte Schmadtke dem "kicker" am Sonntag. Das Fachmagazin hatte zuvor enthüllt, dass der Österreicher den Fußball-Bundesligisten noch in diesem Jahr verlassen kann, weil sein bis 2022 gültiger Vertrag eine Ausstiegsklausel enthält. Diese Klausel wurde bislang weder vom Verein noch vom Trainer bestätigt oder dementiert. | 07.03.2021 13:19