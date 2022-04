Stand: 08.04.2022 16:51 Uhr Schleswig-Holsteins Pokal-Endspiel in Flensburg

Das Endspiel im schleswig-holsteinischen Fußball-Pokalwettbewerb dieses Jahres findet am 21. Mai im Flensburger Manfred-Werner-Stadion statt. Das hat das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) am Freitag entschieden. Im Finale stehen sich Oberligist TSB Flensburg und Regionalligist VfB Lübeck gegenüber. Das Endspiel ist erneut in den "Finaltag der Amateure" eingebunden. Die Pokalpartien der verschiedenen Landesverbände werden in einer Live-Konferenz der ARD übertragen. | 08.04.2022 16:51