Stand: 18.10.2022 14:15 Uhr Schlechte Nachrichten für Kiel: Becker fehlt lange, dazu Pyro-Strafe

Für Timo Becker von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist die Hinrunde bereits beendet. Wie die "Störche" am Dienstag bekannt gaben, hat sich der Verteidiger einen Riss am Muskel-Sehnen-Übergang des hinteren Oberschenkels zugezogen. Damit falle der 25-Jährige für die restlichen Spiele des Jahres 2022 aus. Außerdem hat der DFB die KSV Holstein mit einer Geldstrafe in Höhe von 34.200 Euro belegt. Grund ist das Abbrennen von Pyrotechnik durch Kieler Fans während des Zweitliga-Spiels gegen den Hamburger SV (2:3) am 9. September. Von der Strafsumme kann der Verein bis zu 11.400 Euro für sicherheitstechnische Maßnahmen verwenden. | 18.10.2022 14:15