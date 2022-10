Stand: 17.10.2022 21:11 Uhr Schießen: Erstes deutsche WM-Gold in Kairo für Beer

Jolyn Beer hat am fünften Tag der Weltmeisterschaften von Kairo das erste Gold für den Deutschen Schützenbund (DSB) geholt. Die Niedersächsin, die am Sonnabend noch krank das Bett gehütet hatte, kam im Liegendschießen aus 50 Metern auf 627,0 Ringe und setzte sich mit drei Zehnteln vor der Schweizerin Sarina Hitz durch. "Sie hat konsequent durchgezogen, hat ihre Phasen, ihre Stärken, ausgenutzt, das war der Grundstein zum Erfolg", sagte Bundestrainer Claus-Dieter Roth über die neue Titelträgerin in dieser nicht-olympischen Disziplin. | 17.10.2022 21:10