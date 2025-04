Stand: 15.04.2025 14:38 Uhr Schiedsrichterin Kost pfeift Pokalfinale Werder Bremen - FC Bayern

Schiedsrichterin Annika Kost leitet das 45. DFB-Pokalfinale der Fußballerinnen am 1. Mai in Köln (16 Uhr) zwischen Bayern München und Werder Bremen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt. Unterstützt wird die 33-Jährige von ihren Assistentinnen Jasmin Matysiak und Jessica Bergmann. Anna-Lena Heidenreich fungiert als 4. Offizielle. Als Video-Assistentinnen werden Katrin Rafalski und Riem Hussein eingesetzt. | 15.04.2025 14:37