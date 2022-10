Stand: 14.10.2022 12:48 Uhr Schiedsrichter Ittrich muss verletzt bis Jahresende pausieren

Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich wird wohl in diesem Jahr keine Spiele mehr leiten können. Wegen einer Verletzung am Mittelfuß muss der Referee vorerst pausieren. "Das Jahr 2022 hat sich für mich auf dem Platz wohl erledigt", twitterte der 43-Jährige aus Hamburg am Freitag und stellte ein Bild von einem Fuß mit Bandage und Schiene dazu. "Der Heilungsprozess ist im Gange. Bald habe ich Verletzungen an jedem Körperteil durch. Es geht immer weiter", schrieb Ittrich außerdem. Der Polizeibeamte ist seit 2003 DFB-Schiedsrichter und pfeift seit 2009 im Profifußball. | 14.10.2022 19:31