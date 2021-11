Stand: 29.11.2021 16:39 Uhr Schalke 04 ohne Terodde gegen St. Pauli und den HSV

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 muss bis zum Jahresende auf Torjäger Simon Terodde verzichten. Der 33 Jahre alte Stürmer, der schon am Sonnabend gegen den SV Sandhausen (5:2) gefehlt hatte, kann wegen einer Muskelverletzung in der Wade auch in den restlichen drei Spielen bis zum Jahresende nicht mitwirken, teilte der Bundesliga-Absteiger am Montag mit. Damit wird der ehemalige HSV-Torjäger den "Knappen" in den Spitzenspielen gegen den FC St. Pauli, den 1. FC Nürnberg und den Hamburger SV fehlen. | 29.11.2021 16:38