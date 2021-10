Stand: 09.10.2021 12:01 Uhr Schafft Hartenstein den Sprung zu den Clippers?

Der deutsche Basketballprofi Isaiah Hartenstein spielt sich in der Vorbereitung auf die kommende NBA-Saison bei den Los Angeles Clippers in den Blickpunkt. Der mit einem Vertrag für das Trainingscamp ausgestattete Center, der in Niedersachsen aufgewachsen ist und für die Artland Dragons gespielt hat, erzielte bei der 114:122-Niederlage bei den Dallas Mavericks 16 Punkte und war damit hinter Luke Kennard (19) zweitbester Werfer seines Teams. Zudem lieferte Hartenstein fünf Assists und holte acht Rebounds. Der 23-Jährige hat in der NBA bislang für die Houston Rockets, Denver Nuggets und Cleveland Cavaliers gespielt. | 09.10.2021 12:02