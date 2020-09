Stand: 24.09.2020 12:50 Uhr

Schäfer und Ohnesorge bei erstem Manager-Lehrgang

Sportdirektor Marcel Schäfer vom Bundesligisten VfL Wolfsburg und Julius Ohnesorge, Leiter Lizenzbereich beim Zweitligisten VfL Osnabrück, nehmen am ersten Management-Lehrgang der DFB-Akademie und der Deutschen Fußball Liga teil. Insgesamt 14 Teilnehmer - darunter auch Ex-Nationalspieler Stefan Kießling von Bayer Leverkusen - werden dabei vom 12. Oktober an bis April 2022 auf ihre künftigen Aufgaben im Profi-Fußball vorbereitet. "Wir möchten mit dem deutschen Fußball zurück an die Weltspitze – dazu gehört auch, dass wir die zukünftigen Verantwortlichen im Sport bestmöglich ausbilden", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. | 24.09.2020 12:47