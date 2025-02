Stand: 21.02.2025 12:20 Uhr Schachstar Carlsen versteigert "verbotene Jeans"

Erst kostete die "verbotene" Jeans Magnus Carlsen Geld, nun soll sie eine nette Summe für den guten Zweck einbringen. Der norwegische Schachstar, der für St. Pauli in der Bundesliga spielt, bietet die Hose, die ihm bei der Blitzschach-WM in New York wegen eines Verstoßes gegen die Kleiderordnung eine Strafe in Höhe von 200 US-Dollar eingebrockt hatte, bei Ebay zum Verkauf an. Der Erlös werde an die Wohltätigkeitsorganisation "Big Brothers Big Sisters" gespendet, erklärte Carlsen und ergänzte, die Hose sei nach dem Spiel auch nicht gewaschen worden. | 21.02.2025 11:00