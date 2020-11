Stand: 04.11.2020 10:14 Uhr Saisonstart in der DEL: Entscheidung am 19. November

Die Entscheidung über einen möglichen Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga soll am 19 .November fallen. "An dem Tag werden die Clubs gemeinsam entscheiden, ob wie zuletzt geplant in der zweiten Dezemberhälfte und mit wie vielen Clubs wir in die Saison starten können. Zudem soll ein Modus festgelegt werden", sagte DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke am Mittwoch. Die 14 Teams wollen sich dazu in einer Videokonferenz zusammenschalten. Bislang steht der 18. Dezember als möglicher Starttermin im Raum. | 04.11.2020 10:13