Stand: 28.04.2025 16:37 Uhr Saison für St. Paulis Kapitän Irvine vorzeitig beendet

Für Kapitän Jackson Irvine vom FC St. Pauli ist die Saison vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler wird an diesem Dienstag in London am linken Fuß operiert, wie der Hamburger Club mitteilte. Irvine wird dem Fußball-Bundesligisten, der dank guter Ergebnisse zuletzt mittlerweile kurz vor dem Klassenerhalt steht, deswegen einige Monate fehlen. Der Australier hat nach dem Auswärtsspiel bei Holstein Kiel (2:1) vor rund zwei Wochen über eine Stressreaktion im linken Fuß geklagt. | 28.04.2025 16:32