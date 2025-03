Stand: 27.03.2025 11:33 Uhr Saison für Holstein Kiels Offensivspieler Kelati beendet

Offensivspieler Andu Kelati wird in dieser Saison kein Spiel mehr für den abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten Holstein Kiel absolvieren. "Er wird für den Rest der Runde ausfallen", teilte Trainer Marcel Rapp auf der Pressekonferenz vor dem Nordduell mit Werder Bremen am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) mit. Der 22 Jahre alte Sommer-Neuzugang des Tabellenletzten plagt sich schon seit Monaten mit Problemen an einer Sehne im Knie herum. Seit seinem Wechsel im Juli 2024 von der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim absolvierte er acht Einsätze für die KSV. | 27.03.2025 11:33