Stand: 12.05.2023 13:09 Uhr Saison-Aus für Werder Bremens Verteidiger Pieper

Für Werder Bremens Abwehrspieler Amos Pieper ist die Saison beendet. Der 25-Jährige wird wegen anhaltender Probleme am Sprunggelenk operiert und steht dem Fußball-Bundesligisten damit in den verbleibenden drei Spielen dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung. Das teilten die Hanseaten am Freitag mit. Neben Pieper wird am Sonntag (17.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) im Auswärtsspiel bei RB Leipzig sehr wahrscheinlich auch Niclas Füllkrug ausfallen. Der Torjäger fehlte am Freitag wegen seiner Wadenprobleme im Mannschaftstraining. | 12.05.2023 09:05