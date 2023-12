Stand: 16.12.2023 16:00 Uhr Saison-Aus für Magaard bei den Hamburger Handballern

Handball-Bundesligist HSV Hamburg muss bis zum Saisonende auf Kreisläufer Andreas Magaard verzichten. Der 25-jährige Däne hatte sich im Spiel beim VfL Gummersbach am 7. Dezember (23:24) eine Knieverletzung zugezogen. Anschließend erfolgte eine Operation am Meniskus sowie am Kreuzband. Das teilte der HSVH am Samstag vor dem Heimspiel gegen den HBW Balingen-Weilstetten mit. | 16.12.2023 15:59