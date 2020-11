Stand: 05.11.2020 14:51 Uhr Saison-Aus für Drescher von Hamburg Towers

Drei Tage vor Saisonstart hat Basketball-Bundesligist Hamburg Towers den Langzeitausfall von Hendrik Drescher bekannt gegeben. Der 20 Jahre alte Forward hat sich im Testspiel bei den Baskets Oldenburg am vergangenen Sonntag einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, teilten die Hamburger am Donnerstag mit. Drescher werde voraussichtlich die komplette Saison verpassen. Die Towers erwarten zur Saisoneröffnung am Sonntag Bamberg. | 05.11.2020 14:00