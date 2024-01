Stand: 14.01.2024 13:42 Uhr SailGP: Erik Heil mit Team Germany vor Abu Dhabi Fünfter

Es geht aufwärts für das Team Germany in der Formel 1 des Segelsports. Zu Jahresbeginn erkämpften sich Erik Heil aus Strande bei Kiel und seine Crew vor Abu Dhabi mit Platz fünf das bislang beste Ergebnis ihrer Premierensaison. Den Sieg sicherten sich Neuseelands America's-Cup-Stars um Steuermann Peter Burling vor Spanien und den USA. Die SailGP-Serie wird am 24. und 25. Februar in Sydney fortgesetzt. | 14.01.2022 13:41