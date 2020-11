Stand: 04.11.2020 21:06 Uhr Saarbrücken verdrängt Hansa Rostock von Platz 1

Der 1. FC Saarbrücken hat Hansa Rostock von der Tabellenspitze in der dritten Fußball-Liga verdrängt. Der Aufsteiger gewann am Mittwochabend sein Nachholspiel beim MSV Duisburg mit 3:2 (1:0) und hat nun 16 Zähler, einen mehr als die Norddeutschen. Ausgerechnet Ex-Hansa-Profi Tobias Jänicke erzielte in der Nachspielzeit der turbulenten Partie mit fünf Toren und zwei Platzverweisen den Siegtreffer für Saarbrücken. | 04.11.2020 16:59