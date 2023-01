Stand: 04.01.2023 21:50 Uhr SVG Lüneburg verliert beim Titelverteidiger Berlin Volleys

Die Männer der SVG Lüneburg haben am 12. Spieltag der Volleyball-Bundesliga eine Überraschung verpasst. Das Team von Trainer Stefan Hübner unterlag am Mittwochabend beim amtierenden Meister Berlin Volleys mit 1:3 (25:21, 21:25, 14:25, 23:25). Die Niedersachsen starteten stark in die Partie und holten sich den ersten Satz. Im vierten Durchgang mussten sie sich nur knapp geschlagen geben. Lüneburg belegt in der Tabelle den fünften Rang, direkt hinter den Grizzlys Giesen. | 04.01.2023 21:48