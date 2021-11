Stand: 10.11.2021 21:25 Uhr SVG Lüneburg siegt auf europäischer Bühne

Für die Volleyballer der SVG Lüneburg läuft es in dieser Bundesliga-Saison noch gar nicht rund - da kommt neues Selbstvertrauen durch einen Sieg im europäischen CEV-Pokal genau recht: Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner im Hinspiel der Qualifikationsrunde, das zudem der erste Auftritt auf europäischer Bühne war, gegen Ribnica Kraljevo glatt mit 3:0 (25:20, 25:21, 25:22) durch. Zum Rückspiel in Serbien treten die Niedersachsen am kommenden Dienstag um 19 Uhr an. | 10.11.2021 21:24