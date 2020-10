Stand: 17.10.2020 23:13 Uhr SVG Lüneburg gewinnt in Frankfurt

Volleyball-Bundesligist SVG Lüneburg ist stark in die neue Saison gestartet. Den Niedersachsen gelang am ersten Spieltag ein 3:1 (25:14, 24:26, 25:20, 25:23) bei den United Volleys Frankfurt. Dagegen unterlagen die Giesen Grizzlys in eigener Halle dem TSV Herrsching mit 1:3 (21:25, 18:25, 25:17, 21:25). | 17.10.2020 23:12