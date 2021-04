Stand: 25.04.2021 18:33 Uhr SV Poseidon Hamburg bei Heimturnier sieglos

Die Wasserballer vom SV Poseidon Hamburg stehen nach dem ersten von zwei Vierer-Turnieren in der Bundesliga mit leeren Händen da. Nachdem die Gastgeber am Sonnabend das Auftaktspiel der Gruppe D gegen den Duisburger SV 9:12 verloren hatten und sich danach dem SV Weiden 6:11 geschlagen geben mussten, gab es am Sonntag in der Inselpark-Schwimmhalle in Wilhelmsburg ein 5:15 gegen den SV Krefeld. Das zweite Turnier findet am kommenden Wochenende in Duisburg statt. Ergebnisse | 25.04.2021 18:31