SV Meppen wartet weiter auf Spielberechtigung für Soares

Fußball-Drittligist SV Meppen wartet weiter auf die Spielberechtigung für den in der vergangenen Woche verpflichteten Verteidiger Bruno Soares. "Ich weiß nicht, was es im Moment noch im Detail für Probleme gibt. Man hat uns aber versichert, dass man gerade versucht, das zu klären", sagte SVM-Pressesprecher Thomas Kemper der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der 34-jährige Soares hat sowohl die brasilianische als auch die spanische Staatsbürgerschaft. Zuvor spielte er in Islands Zweiter Liga. | 08.02.2023 11:52