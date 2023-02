Stand: 23.02.2023 08:38 Uhr SV Meppen vorerst ohne Álvarez

Fußball-Drittligist SV Meppen musst vorerst auf Hoffnungsträger Marcos Álvarez verzichten. Der 31-Jährige, erst in diesem Winter verpflichtet, hat sich beim 1:3 in Mannheim einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Am Sonnabend (14 Uhr) beim MSV Duisburg wird der Angreifer definitiv fehlen, die Emsländer hoffen aber, dass Álvarez bis zur Partie am 4. März gegen den Halleschen FC wieder fit ist. "Wir trauen uns zu, das in sieben Tagen wieder in den Griff zu kriegen", sagte Trainer Stefan Krämer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". | 23.02.2023 08:38