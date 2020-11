Stand: 20.11.2020 12:32 Uhr SV Meppen verpflichtet Torhüter Frommann

Fußball-Drittligist SV Meppen hat Constantin Frommann als zusätzlichen Torwart verpflichtet. Der 22-Jährige unterschrieb einen Vertrag über zwei Jahre. In der Saison 2018/2019 gehörte Frommann dem Profiteam des Bundesligisten SC Freiburg an. In der vergangenen Serie spielte er auf Leihbasis für den damaligen Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Beim SVM fallen derzeit die Torhüter Luca Plogmann (Patellasehnenriss) und Matthis Harsman (Schambeinentzündung) mit Verletzungen aus. Wechselbörse | 20.11.2020 12:28