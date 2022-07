Stand: 10.07.2022 11:18 Uhr SV Meppen verpflichtet Offensivspielerin Margraf

Aufsteiger SV Meppen hat sich für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga mit Anna Margraf verstärkt. Die in Deutschland geborene, aber in Australien aufgewachsene Spielerin kommt von Brisbane Roar zu den Emsländerinnen. Meppens Sportliche Leiterin Maria Reisinger bezeichnete die 21-Jährige als "vielseitig einsetzbare, vorrangig aber offensiv orientierte Außenspielerin". | 10.07.2022 11:18