Stand: 16.03.2025 15:58 Uhr SV Meppen patzt bei Sand - HSV-Fußballerinnen nun auf Rang drei

Die Fußballerinnen des SV Meppen haben im Aufstiegskampf der Zweiten Liga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Emsländerinnen verloren am Sonntagnachmittag beim SC Sand mit 0:1 (0:0) und mussten den Nordrivalen HSV in der Tabelle an sich vorbeiziehen lassen. Die Hamburgerinnen hatten bereits am Sonnabend ihre Partie beim VfL Bochum mit 2:1 gewonnen und sind nun Dritter. Der SVM, der in Sand durch ein Tor von Julia Matuschewski (75.) verlor, hat allerdings noch eine Begegnung weniger ausgetragen als der Pokalhalbfinalist. Ergebnisse und Tabelle | 16.03.2025 15:58