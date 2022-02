Stand: 15.02.2022 08:58 Uhr SV Meppen mehrere Wochen ohne Al-Hazaimeh

Fußball-Drittligist SV Meppen muss in der nächsten Zeit auf Jeron Al-Hazaimeh verzichten. Die Verletzung, die sich der 30-Jährige beim Heimspiel gegen 1860 München (1:1) zuzog, hat sich als struktureller Schaden in der Adduktoren-Muskulatur herausgestellt. Wie die Emsländer mitteilten, werde der Innenverteidiger zwei bis vier Wochen ausfallen, heißt es. Bislang kam Al-Hazaimeh in dieser Saison 22 Mal zum Einsatz und gehörte in 13 Partien zur Startelf. | 15.02.2022 08:55