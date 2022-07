Stand: 26.07.2022 18:36 Uhr SV Meppen holt Kleinsorge vom FCK zurück

Marius Kleinsorge ist vom Fußball-Zweitligisten FC Kaiserslautern zurück zum SV Meppen gewechselt. Der 26 Jahre alte Außenbahnspieler unterschrieb einen Dreijahresvertrag, wie der Drittligist aus dem Emsland am Dienstag mitteilte. "Marius hat immer vollen Einsatz gezeigt und sich großartig mit dem SV Meppen identifiziert", sagte Sportvorstand Heiner Beckmann. Bereits zwischen 2016 und 2020 hatte Kleinsorge bei den Meppenern gespielt. Dabei erzielte er in 120 Spielen 31 Treffer und lieferte 18 Vorlagen, in der Regionalliga-Saison 2016/2017 war er mit 21 Scorer-Punkten wesentlich am Aufstieg in die Dritte Liga beteiligt. Wechselbörse Dritte Liga | 26.07.2022 18:34.