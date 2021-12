Stand: 10.12.2021 13:34 Uhr SV Meppen geht mit Verletzungssorgen in den Jahresendspurt

Der SV Meppen muss bis zum Jahresende auf die beiden Mittelfeldspieler Ole Käuper und Florian Egerer verzichten. Käuper hat sich einen Kahnbeinbruch im rechten Fußgelenk zugezogen und fällt rund sechs Wochen aus ebenso wie Egerer, der an der Hüfte operiert wurde, wie der Verein am Freitag mitteilte. Die Meppener spielen in diesem Jahr noch daheim gegen Viktoria Berlin (Sonntag, 13 Uhr, NDR Livecenter) und den Halleschen FC (18. Dezember). Ergebnisse/Tabelle | 10.12.2021 13:33