Stand: 20.12.2021 12:06 Uhr SV Meppen: Ein weiterer Corona-Fall

Beim Fußball-Drittligisten SV Meppen gibt es einen weiteren Corona-Fall. Ein geimpfter Spieler sei bereits am Freitagabend positiv getestet und zwei weitere Teamkollegen als Kontaktpersonen ebenfalls in Quarantäne geschickt worden, teilte der Verein am Montag mit. Weitere Testungen würden folgen. Die Emsländer hatte trotz großer Personalsorgen am Sonnabend gegen denHalleschen FC mit 4:1 gewonnen. | 20.12.2021 12:00