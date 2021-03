Stand: 13.03.2021 20:32 Uhr SSC siegt in Stuttgart - und holt sich Rang drei

Zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde haben die Volleyballerinnen des SSC Schwerin ein Ausrufezeichen gesetzt. Beim Titelfavoriten MTV Stuttgart siegte die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Sonnabend überraschend klar mit 3:0 (25:21, 25:17, 25:21) und verdrängte den SC Potsdam damit noch vom dritten Rang. Schwerin trifft in der Runde der besten achten Mannschaften nun auf Suhl. Die "Best-of-three-Serie" beginnt für den SSC bereits am Mittwoch mit einem Auswärtsspiel. |13.03.2021 20:32