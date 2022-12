Stand: 21.12.2022 21:31 Uhr SSC-Volleyballerinnen überwintern im CEV-Pokal

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin überwintern im Europapokal. Die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski verlor das Rückspiel beim serbischen Club Zeleznicar Lajkovac in der ersten Runde des CEV-Pokals zwar mit 2:3 (13:25, 25:23, 22:25, 28:26, 9:15), aufgrund des deutlichen 3:0-Erfolges im Hinspiel in eigener Halle reichte es für die Mecklenburgerinnen allerdings auch so zum Weiterkommen. In der Bundesliga hatte das SSC-Team zuletzt 1:3 in Dresden verloren und war auf Rang drei zurückgefallen. | 21.12.2022 21:20