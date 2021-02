Stand: 21.02.2021 10:34 Uhr SSC-Trainer Koslowski lobt "deutliche Reaktion"

Bei den Volleyballerinnen des SSC Schwerin herrschte nach dem phasenweise dramatischen Bundesliga-Duell um den dritten Tabellenplatz bei Rote Raben Vilsbiburg am Samstagabend große Zufriedenheit. Die Mannschaft habe eine "deutliche Reaktion" gezeigt, sagte Trainer Felix Koslowski nach dem 3:0 (26:24, 29:27, 25:12)-Erfolg, mit dem der Vorsprung auf Platz vier vorerst auf sechs Punkte vergrößert wurde. Am vergangenen Mittwoch hatte der SSC überraschend mit 1:3 in Münster verloren. Ergebnisse/Tabelle | 21.02.2020 10:28