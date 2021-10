Stand: 07.10.2021 10:15 Uhr SSC-Trainer Koslowski: "Müssen lernen, mit Durck klarzukommen"

Trainer Felix Koslowski blickt trotz der 2:3-Niederlage der Volleyballerinnen des SSC Schwerin im Bundesliga-Auftaktspiel gegen den SC Potsdam positiv nach vor. "Meine Mannschaft hat echt gefightet und gekämpft, aber das neu formierte Team muss noch lernen, mit dem Druck klarzukommen", sagte der Coach am Mittwochabend. "Wir müssen die Angst vorm Verlieren in Lust zum Gewinnen umwandeln. Dann wird uns in dieser Saison noch viel gelingen." | 07.10.2021 10:15