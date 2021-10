Stand: 22.10.2021 15:34 Uhr SSC Schwerin will in Erfurt ersten Saisonsieg feiern

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Schwerin visieren in ihrem Spiel bei Schwarz-Weiß Erfurt (Sonnabend, 18 Uhr) den ersten Saisonsieg an. Nach drei teils knappen Niederlagen steht das Team von Trainer Felix Koslowski in der Tabelle sogar einen Platz hinter Erfurt auf Rang elf. "Uns erwartet ein schweres Spiel gegen eine konkurrenzfähige Erfurter Mannschaft", so Koslowski. Weiterhin fehlen wird Außenangreiferin Lina Alsmeier, die sich im Auftaktspiel gegen Potsdam eine Knöchelverletzung zugezogen hat. | 22.10.2021 15:32