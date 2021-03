Stand: 17.03.2021 21:44 Uhr SSC Schwerin vor dem Viertelfinal-Aus

Die Volleyballerinnen vom SSC Schwerin müssen um den Einzug in das Halbfinale der deutschen Meisterschaft bangen. Am Mittwochabend unterlag das Team von Trainer Felix Koslowski beim VfB Suhl im ersten Play-off-Viertelfinale nach rund 135 Minuten Spielzeit mit 2:3 (30:28, 21:25, 17:25, 30:28, 11:15). Damit muss der Pokalsieger im zweiten Aufeinandertreffen am Sonnabend (16.30 Uhr) in eigener Halle gewinnen, um ein drittes Entscheidungsspiel am Sonntag ebenfalls in Schwerin zu erzwingen. | 17.03.2021 21:43