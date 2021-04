Stand: 26.04.2021 13:41 Uhr SSC Schwerin verpflichtet estnische Diagonalspielerin Laak

Volleyball-Bundesligist SSC Schwerin hat die Estin Kertu Laak verpflichtet. Die Diagonalspielerin, die in ihrer Heimat mehrfach als Volleyballerin des Jahres ausgezeichnet wurde, kommt vom italienischen Erstligisten Chieri 76. "Kertu ist eine der besten Spielerinnen im baltischen Raum und für uns so etwas wie ein Rohdiamant. Sie bringt die idealen Voraussetzungen mit und hat durch drei Spielzeiten im Ausland und ihre Einsätze in der Nationalmannschaft bereits viel Erfahrung", sagte Trainer Felix Koslowski. Dagegen wird die US-Amerikanerin Hayley Spelman den DVV-Pokalsieger nach nur einer Saison verlassen und ist damit der siebte Abgang. | 26.04.2021 13:40