Stand: 02.12.2020 19:50 Uhr SSC Schwerin verliert zweites Champions-League-Gruppenspiel

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben im zweiten Vorrundenspiel der Champions League die erste Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Felix Koslowski verlor am Mittwochabend in Florenz gegen Gastgeber Savino Del Bene Scandicci mit 1:3 (19:25, 25:19, 20:25, 21:25). Die erste Begegnung des Viererturniers hatte der deutsche Rekordmeister mit 3:1 gegen den polnischen Club SkyRes Rzeszow für sich entschieden. Im letzten Spiel treffen die Mecklenburgerinnen am Donnerstag (17.30 Uhr) auf Busto Arsizio, einen weiteren Top-Club aus der italienischen Eliteliga. | 02.12.2020 19:50