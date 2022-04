Stand: 16.04.2022 21:36 Uhr SSC Schwerin verliert erstes Halbfinalspiel

Dem SSC Schwerin droht das Aus im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft. Im ersten Halbfinalspiel beim MTV Stuttgart musste sich die Mannschaft von Trainer Felix Koslowski am Samstag dem Hauptrunden-Spitzenreiter mit 1:3 (18:25,14:25, 32:30,17:25) geschlagen geben. Verlieren die Mecklenburgerinnen am kommenden Dienstag (19 Uhr) in Schwerin auch das zweite Spiel, ist die Saison beendet. | 16.04.2022 21:35