Stand: 14.01.2023 19:05 Uhr SSC Schwerin siegt souverän

Den Volleyballerinnen des SSC Schwerin ist der Start in die Rückrunde der Bundesliga gelungen. Am Sonnabend feierte die favorisierte Mannschaft von Trainer Felix Koslowski einen souveränen 3:0 (25:16, 25:16, 25:15)-Erfolg gegen Schwarz-Weiß Erfurt. Damit festigte der Rekordmeister seinen Platz unter den Topteams in der Tabelle. Mit dem zweiten von zehn Matchbällen machte das Koslowski-Team den Erfolg dann perfekt. Ergebnisse und Tabelle | 14.01.2023 19:03